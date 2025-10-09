Manovra nei prossimi due anni spese militari +7,2%
Per il 2026 e il 2027, gli stanziamenti previsionali ammontano rispettivamente a 31.208,6 miliardi di euro e 31.749,4 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Migliorano i conti pubblici, a beneficio della Manovra 2026 • Deficit su valori prossimi al 3%: nuovi dati del MEF forniscono informazioni sul miglioramento dei conti pubblici, utili in vista della Manovra 2026.
War Room di Enrico Cisnetto. . Solo 16 miliardi con nessun effetto espansivo, bene il deficit giù ma il pil resta fermo LA MANOVRA? LEGGERA Enrico Cisnetto ne discute con Roberto Petrini, Giornalista, Nicola Rossi, Professore di Economia Politica Universit
Manovra, nei prossimi due anni aumenta del 7,2% il budget per la Difesa - Le legge di bilancio ha recato rifinanziamenti in linea con il trend registrato negli anni precedenti. Da msn.com
Nei prossimi tre anni 23 miliardi in più di spese militari - Dal Documento programmatico di finanza pubblica emerge lo scheletro di una manovra "leggera" per famiglie e imprese ma "pesante" sul fronte della difesa ... Come scrive msn.com