Manovra nei prossimi due anni spese militari +7,2%

Imolaoggi.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il 2026 e il 2027, gli stanziamenti previsionali ammontano rispettivamente a 31.208,6 miliardi di euro e 31.749,4 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

