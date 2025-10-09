Manovra Moreno Zani Presidente di Tendercapital | Bene la prudenza di Giorgetti essenziale coniugare stabilità e crescita per garantire fiducia ai mercati

"Accogliamo con favore le parole del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che ha delineato un quadro improntato alla prudenza, alla responsabilità e alla stabilità dei conti pubblici, elementi essenziali per garantire fiducia ai mercati e sostenere una crescita duratura, un segnale importante di equilibrio, in coerenza con le nuove regole di governance europea. Le prospettive più favorevoli per la finanza pubblica, sostenute da un PIL nominale in rialzo, da un aumento dell'occupazione, delle retribuzioni e del gettito fiscale, confermano la solidità dei fondamentali economici del sistema Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

