Manovra | Irpef al centro rottamazione selettiva e bonus prima casa
Il lavoro sulla prossima legge di bilancio accelera: la maggioranza stringe i tempi per portare in Consiglio dei ministri del 13 ottobre un impianto definito, con chiusura del testo entro metà mese e margini finanziari costruiti con prudenza. Al centro: ceto medio, famiglie, sanità e lavoro, con un perimetro iniziale di circa 16 miliardi complessivi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: manovra - irpef
Le priorità della nuova manovra: taglio dell’Irpef e rottamazione
Il governo accelera sulla manovra. La priorità è il taglio dell’Irpef: fino a 1.400 euro in più per i ceti medi
Verso la manovra: Irpef, pensioni e tasse, cosa c’è dentro. E Meloni avverte le banche
Manovra: dall'Irpef alle pensioni fino al contributo delle banche, cosa c'è e quanto costa - X Vai su X
Taglio Irpef a 50mila euro, rottamazione in 9 anni. Come sarà la manovra - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, il governo accelera: «Chiudere entro il 15 ottobre». Seconda aliquota Irpef e rottamazione: le incognite e l'avvertimento di Bankitalia - Il governo spinge sull'acceleratore per riuscire a chiudere la manovra, insieme al Documento programmatico di bilancio, entro il 15 ottobre, prima della riunione di Washington del ... Lo riporta msn.com
Manovra, rottamazione per pochi e taglio Irpef fino a 50 mila euro. Le novità - Il ministro dell’Economia Giorgetti, rispondendo alle domande dei parlamentari nell'audizione sul Dpfp davanti alle commissione Bilancio di Senato e Camera, ... Riporta repubblica.it