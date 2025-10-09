Manovra | in arrivo sgravi per i ceti medi tredicesime detassate e interventi di sostegno alle famiglie

Governo e maggioranza ancora al lavoro sulla Manovra, dopo il vertice di centrodestra che si è tenuto ieri a Palazzo Chigi. L’obiettivo è portare il testo del provvedimento in Consiglio dei ministri, dove – secondo quanto si apprende – p otrebbe approdare già martedì pomeriggio. L’incontro tra i leader della coalizione sarebbe servito a definire l’impianto generale della legge di bilancio. La maggioranza, spiegano fonti parlamentari, continuerà ora il confronto sulle singole misure da inserire nella manovra in vista del Cdm. Al centro del summit di ieri i capitoli dedicati alla riduzione delle tasse per il ceto medio, a gli interventi a favore delle famiglie e alle politiche per il lavoro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Manovra: in arrivo sgravi per i ceti medi, tredicesime detassate e interventi di sostegno alle famiglie

