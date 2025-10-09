Manovra il governo accelera | Chiudere entro il 15 ottobre Seconda aliquota Irpef e rottamazione | le incognite e l' avvertimento di Bankitalia
Il governo spinge sull'acceleratore per riuscire a chiudere la manovra, insieme al Documento programmatico di bilancio, entro il 15 ottobre, prima della riunione di Washington del Fondo. 🔗 Leggi su Leggo.it
La manovra di Governo, Tajani spinge sulle tredicesime: “Proviamo a detassarle”
Il governo accelera sulla manovra. La priorità è il taglio dell’Irpef: fino a 1.400 euro in più per i ceti medi
Regione Siciliana, 600 emendamenti alla manovra ter: quante trappole per il governo
GOVERNO MELONI: AUSTERITY PER I CITTADINI, MILIARDI PER LE ARMI La manovra economica annunciata dal governo Meloni sembra avere le carte in regola per scatenare il disastro: 16 miliardi di interventi, di cui 10 miliardi tagliati dalla spesa pubblic
Manovra, la CGIL proporrà al governo di introdurre una patrimoniale nell'incontro di venerdì. Il segretario Maurizio Landini: "Proporremo un contributo di solidarietà dalle grandi ricchezze, dai contribuenti oltre i 2 milioni. Si tratta di 500mila contribuenti.
Manovra 2026, Giorgetti: "Proroga detrazione 50% prima casa. Chiederemo contributo banche"
Manovra, il vertice di maggioranza non scioglie i dubbi su cartelle e tasse alle banche - "Gli interventi di copertura dovranno essere certi", avverte il capo del Dipartimento