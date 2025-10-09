Manovra Giorgetti insiste sul contributo delle banche
In legge di Bilancio anche taglio Irpef e nuova rottamazione L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: manovra - giorgetti
Manovra, strada stretta per Giorgetti
Giorgetti chiuda la manovra d’estate e preservi la fiducia dei mercati
Giorgetti: “Quest’anno non serve nessuna manovra correttiva”
Meloni piega Salvini sulla Lombardia. Manovra: passa la linea Giorgetti-Fazzolari. Di @CarusoCarmelo - X Vai su X
In vista della manovra, la richiesta a Giorgetti di misure per lo sviluppo e la ricerca: «All’estero sostengono la manifattura con aiuti diretti e tagli ai costi energetici» - facebook.com Vai su Facebook
Giorgetti dà l’ultimatum alle banche, gli extra profitti saranno usati in Manovra - Presenta una Manovra che punta su Irpef, pace fiscale e sostegno al ceto medio ... Si legge su quifinanza.it
Manovra 2026, Giorgetti: "Proroga detrazione 50% prima casa. Chiederemo contributo banche" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, Giorgetti: 'Proroga detrazione 50% prima casa. Segnala tg24.sky.it