Manovra Giorgetti alle banche | Dovete contribuire anche voi Obiettivo sgravi sulla casa al 50%
Al termine del Consiglio dei ministri e del vertice di maggioranza sulla manovra, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha illustrato alle commissioni Bilancio di Camera e Senato il Documento di programmazione e finanza pubblica (Dpfp). Il titolare del Tesoro ha ribadito che l'esecutivo intende proseguire "nel rispetto del sentiero di spesa netta autorizzato dal Consiglio Ue" con l'obiettivo di "uscire rapidamente dalla procedura per disavanzi eccessivi". Il ministro ha difeso la linea di prudenza e sostenibilità dei conti pubblici, ricordando che "solo un uso accorto delle risorse disponibili può consentire di fronteggiare eventuali shock". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
manovra - giorgetti
Manovra, strada stretta per Giorgetti
Giorgetti chiuda la manovra d’estate e preservi la fiducia dei mercati
Giorgetti: “Quest’anno non serve nessuna manovra correttiva”
Meloni piega Salvini sulla Lombardia. Manovra: passa la linea Giorgetti-Fazzolari.
In vista della manovra, la richiesta a Giorgetti di misure per lo sviluppo e la ricerca: «All'estero sostengono la manifattura con aiuti diretti e tagli ai costi energetici»
Manovra 2026, Giorgetti: "Proroga detrazione 50% prima casa. Chiederemo contributo banche"
Giorgetti dà l'ultimatum alle banche, gli extra profitti saranno usati in Manovra - Presenta una Manovra che punta su Irpef, pace fiscale e sostegno al ceto medio