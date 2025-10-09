Manovra Giorgetti alle banche | Dovete contribuire anche voi Obiettivo sgravi sulla casa al 50%

Al termine del Consiglio dei ministri e del vertice di maggioranza sulla manovra, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha illustrato alle commissioni Bilancio di Camera e Senato il Documento di programmazione e finanza pubblica (Dpfp). Il titolare del Tesoro ha ribadito che l'esecutivo intende proseguire "nel rispetto del sentiero di spesa netta autorizzato dal Consiglio Ue" con l'obiettivo di "uscire rapidamente dalla procedura per disavanzi eccessivi". Il ministro ha difeso la linea di prudenza e sostenibilità dei conti pubblici, ricordando che "solo un uso accorto delle risorse disponibili può consentire di fronteggiare eventuali shock". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

