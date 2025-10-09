Manovra Calenda a Meloni | decreto energia e reinserire Industria 4.0

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 ott. (askanews) - "Chiedo ufficialmente alla Meloni di procedere con il decreto energia dove abbiamo spiegato come abbassare anzi, per la verità dimezzare, il costo per le industrie manifatturiere e di reinserire Industria 4.0 con super-iper ammortamento che ha funzionato che ha un impatto di bilancio molto diluito nel tempo. Credo che siano due cose fattibili". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, che in conferenza stampa alla Camera, assieme a Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, ha lanciato un appello alla premier su possibili interventi per la prossima legge di bilancio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

manovra calenda a meloni decreto energia e reinserire industria 40

© Quotidiano.net - Manovra, Calenda a Meloni: decreto energia e reinserire Industria 4.0

In questa notizia si parla di: manovra - calenda

Calenda a Cernobbio: “Su Manovra pronti a collaborare con governo. Regionali? Mai con populisti”

manovra calenda meloni decretoIrpef, taglio a 50mila euro. Rottamazione: 120 rate in 9 anni. I paletti di Meloni alla manovra, attenzione al ceto medio - Mantenendo i conti in ordine, un’imposizione che non può e non deve restare inevasa. Scrive ilgazzettino.it

Irpef, taglio a 50mila euro. Rottamazione: 120 rate in 9 anni. I paletti di Meloni alla manovra - Mantenendo i conti in ordine, un’imposizione che non può e non deve restare inevasa. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Calenda Meloni Decreto