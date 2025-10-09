Manovra Calenda a Meloni | decreto energia e reinserire Industria 4.0
Roma, 9 ott. (askanews) - "Chiedo ufficialmente alla Meloni di procedere con il decreto energia dove abbiamo spiegato come abbassare anzi, per la verità dimezzare, il costo per le industrie manifatturiere e di reinserire Industria 4.0 con super-iper ammortamento che ha funzionato che ha un impatto di bilancio molto diluito nel tempo. Credo che siano due cose fattibili". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, che in conferenza stampa alla Camera, assieme a Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, ha lanciato un appello alla premier su possibili interventi per la prossima legge di bilancio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Irpef, taglio a 50mila euro. Rottamazione: 120 rate in 9 anni. I paletti di Meloni alla manovra, attenzione al ceto medio - Mantenendo i conti in ordine, un’imposizione che non può e non deve restare inevasa. Scrive ilgazzettino.it
