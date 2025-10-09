Maniace il sindaco Parasiliti chiede un nuovo medico di base | Faremo tutto il possibile
Il Comune di Maniace torna a chiedere con forza la nomina di un nuovo medico di medicina generale per il territorio. L’appello arriva direttamente dal sindaco Franco Parasiliti Parracello, che ha inviato una formale richiesta all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, segnalando una situazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
