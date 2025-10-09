Mangiano ad una sagra e pagano con soldi falsi denunciati due salernitani

Nel corso dei controlli effettuati nell’ambito della consueta attività di prevenzione e sicurezza durante la “Sagra dei Funghi Porcini” di Cusano Mutri, in provincia di Benevento, i carabinieri della stazione, hanno denunciato a piede libero una coppia di giovani, entrambi residenti nella. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Pagano con soldi falsi alla sagra dei funghi di Cusano Mutri: denunciata un coppia - Il personale dello stand si era subito insospettito per la qualità della banconota da 50 euro ed ha avvertito i carabinieri: i due sono stati denunciati ... fanpage.it scrive