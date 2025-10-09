Mangia-umidità anti-fumo o per respirare meglio ecco le piante da tenere in casa

(Adnkronos) – Aloe vera, Felce, Orchidea, Filodendro, Pothos, ma anche Bambù, Edera e Lingua di suocera. Chiamarle anti-muffa probabilmente è esagerato, ma ci sono alcuni tipi di piante che, per le loro proprietà filtranti, possono dare una mano ad assorbire l'umidità in eccesso in casa, riducendo il rischio che si formino condense o funghi. Ma questo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com