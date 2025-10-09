Manchester United fissato il prezzo per la cessione di Bruno Fernandes | i dettagli
Manchester United, stabilita la valutazione economica per la cessione di Bruno Fernandes: ecco la cifra richiesta dai Red Devils Il Manchester United ha preso una decisione importante sul futuro di Bruno Fernandes, centrocampista offensivo portoghese classe 1994 e capitano dei Red Devils. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il club di Old Trafford avrebbe stabilito una cifra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Hojlund Juventus, la pista che porta all’attaccante in uscita dal Manchester United è da seguire con attenzione: importanti novità
Manchester United Sign Brentford Forward per £ 71 milioni
Manchester United V Leeds: formazione, statistiche e anteprima
Il Manchester United fissa il prezzo base per la cessione di Bruno Fernandes - Stando a quanto riportato da talkSPORT, il Manchester United ha fissato il prezzo per Bruno Fernandes. Da tuttomercatoweb.com
"Futuro Sancho, il Manchester United fissa il prezzo per Jadon, il Psg..." - Secondo quanto riportato dal Mirror, il Manchester United continua a non considerare Jadon Sancho come un calciatore fondamentale per il suo progetto. Si legge su tuttosport.com