Manca il numero legale salta il Consiglio a Terracina Il sindaco revoca le deleghe a tutti gli assessori

Latinatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, ha revocato le deleghe a tutti gli assessori della giunta, confermando la carica di vicesindaco all’assessore Claudio De Felice. Una decisione, quella assunta dal primo cittadino e comunicata nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre, che è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

