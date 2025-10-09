Mamme e lavoro bonus da 1.200 euro a figlio dalla Regione Umbria | come presentare la domanda

La giunta regionale dell’Umbria ha stanziato 3 milioni e 420mila euro in favore delle madri lavoratrici, o in cerca di occupazione, per agevolare l’accesso ai servizi che favoriscono la conciliazione tra maternità e lavoro.Le risorse stanziate superano di oltre un milione quelle previste nel 2023. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

