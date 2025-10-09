Mamma soffoca i gemelli neonati e nasconde i corpi nell’armadio | nel cellulare la prova di un terzo figlio ucciso già nel 2022
Reggio Calabria – Ha partorito due gemellini e subito dopo la nascita li ha uccisi soffocandoli. Quindi li ha avvolti in una coperta e li ha nascosti dentro un armadio. È la terribile accusa contestata dalla Procura reggina ad una 25enne, che è stata arrestata e posta ai domiciliari con braccialetto elettronico per duplice omicidio e occultamento di cadavere. Non solo. La giovane è accusata anche di soppressione di cadavere di un altro figlio: gli inquirenti sospettano che già tre anni fa la ragazza fosse rimasta incinta e si fosse sbarazzata del figlio appena nato. Il fidanzato è invece indagato per favoreggiamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
