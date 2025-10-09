Mamma lascia il figlio di pochi mesi in ospedale ad Ancona e scappa in Svizzera | rintracciata e arrestata

La 26enne aveva portato il piccolo di pochi mesi al Pronto Soccorso ma poi si era allontanata non tornando mai più a riprenderlo. Rintracciata mentre si trovava a Zurigo con un altro figlio più grande e fermata su mandato di cattura europeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

