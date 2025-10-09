Maltempo choc ‘Alice’ scarica bombe d’acqua | allagamenti e terrore scatta l’allerta rossa

Piogge torrenziali, vento, disagi, passaggi bloccati e perfino cassonetti trascinati in strada dalla forza dell’acqua. Il paese è in preda al maltempo e la situazione non migliora nelle prossime ore. Nella giornata di oggi, giovedì 9 ottobre, sono giunte immagini preoccupanti con macchine bloccate in mezzo alle strade allagate e traffico che procede con difficoltà in diverse cittadine. In Spagna si registrano i primi gravi disagi causati dalla DANA “Alice”, che ha già provocato piogge torrenziali nella provincia di Alicante. L’ Agenzia Meteorologica Statale (AEMET) ha diramato un’ allerta rossa per la costa meridionale di Alicante e il nord di Murcia, dove sono previsti fino a 60 mm di pioggia in un’ora e 180 mm in 12 ore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it