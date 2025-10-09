Maltempo a Cantù | 111 interventi in 6 giorni

A poche settimane dall'ondata di maltempo del 22 settembre, la protezione civile di Cantù traccia il bilancio: 111 interventi effettuati, oltre 600 chiamate gestite e 600 ore di servizio complessive in sei giorni. Dati che raccontano l'intensità di un'emergenza affrontata senza sosta.

Le immagini dal drone dell'enorme voragine che si è aperta lungo la Sp38, tra Cantù e Alzate Brianza, dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Como nella giornata di lunedì 22 settembre.

Maltempo Cantù: 111 Interventi e 600 Ore di servizio. I dati ufficiali della Protezione Civile - A seguito dell'ondata di maltempo del 22 settembre, che ha visto la caduta di oltre 210 millimetri di pioggia in dieci ore

