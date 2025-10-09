Malore su un peschereccio marinaio soccorso al largo di Chioggia

Un marinaio colto da un malore mentre si trovava a bordo di un peschereccio al largo di Chioggia, in provincia di Venezia, è stato soccorso con l'ausilio di un elicottero. L'intervento è stato condotto dai vigili del fuoco, che hanno trasportato l'uomo fino al punto d'incontro con il personale sanitario, per consentirne l'immediato trasferimento verso una struttura ospedaliera. Decisivo il tempestivo coordinamento dei soccorsi in mare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Malore su un peschereccio, marinaio soccorso al largo di Chioggia

In questa notizia si parla di: malore - peschereccio

Soccorso con l'elicottero e trasportato fino al punto d'incontro col personale sanitario un marinaio colto da malore su un peschereccio. Stamattina l'intervento dei #vigilidelfuoco a largo della costa di Chioggia #Venezia #9ottobre - X Vai su X

Malore sul peschereccio, marittimo con forte mal di pancia soccorso in mare aperto dall'elicottero dei vigili del fuoco - facebook.com Vai su Facebook

Ha un malore sul peschereccio, soccorso dall'elicottero - Un marittimo colto da malore a bordo di un peschereccio a circa 20 miglia dal traverso di Pila di Porto Tolle (Rovigo) è stato soccorso stamattina con un intervento coordinato dalla Guardia costiera d ... msn.com scrive

Malore sul peschereccio, marittimo con forte mal di pancia soccorso in mare aperto dall'elicottero dei vigili del fuoco - Forte mal di pancia e un marittimo è stato colto da malore a bordo di un peschereccio a circa 20 miglia dal traverso di Pila di Porto Tolle (Rovigo): l'uomo è stato ... Secondo msn.com