malore fatale per un 59enne che si trovava a lavoro presso un deposito di rifiuti la tragedia questa mattina a fontana liri

Tragedia a Fontana Liri, dove un operaio di 59 anni, residente a Boville Ernica, è morto a causa di un malore improvviso mentre si trovava all'interno di un deposito di una ditta di rifiuti. L'uomo è stato rinvenuto privo di sensi da un collega, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo prima di procedere al trasporto d'urgenza all'ospedale Santissima Trinità di Sora. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Dolore e cordoglio a Boville Ernica.

