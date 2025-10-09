Malattie rare | Sla seminario ‘Linguaggi della cura’ per usare le parole come terapia
(Adnkronos) – Ascoltare è il gesto più rivoluzionario, in un mondo dove le parole corrono veloci, spesso ferendo. Ascoltare pazienti, famiglie, caregiver, ricercatori, medici, istituzioni. Ascoltare per imparare a comunicare in modo generativo, soprattutto quando si tratta di affrontare una malattia della quale oggi si sta costruendo la sua grammatica dal punto di vista scientifico. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
malattie - rare
