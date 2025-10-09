malattia di la peyronie la ricerca apre nuove prospettive

Milano, 9 ott. (askanews) - È una patologia che molti uomini affrontano in silenzio e con imbarazzo, spesso senza sapere di cosa si tratti, eppure la Malattia di La Peyronie, condizione cronica di incurvamento del pene e disfunzione erettile, è ben nota agli specialisti e diffusa anche in Italia, tanto che uno studio ha stimato un'incidenza del 7,1% degli uomini tra i 50-70 anni. Può colpire però anche pazienti più giovani, sotto i 40 anni, e oggi, per la prima volta, è disponibile in Italia un trattamento a base di acido ialuronico, prodotto da IBSA, che segna un passo avanti nella gestione clinica di questa condizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

