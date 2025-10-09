Maineri candidata dal Pd | Soddisfatta ma consapevole della responsabilità del ruolo

Federica Maineri accoglie con soddisfazione, ma anche con un senso di responsabilità molto forte, la scelta del Pd di proporla come candidata a sindaco di Viareggio alle prossime amministrative. Soddisfatta? "Sicuramente, ma in me c’è anche un forte senso di responsabilità nell’accogliere questa proposta, perché la partita delle amministrative è particolarmente importante, anche a livello regionale". Lei della giunta uscente è stata anche vicesindaco. "Non è stata la mia unica esperienza amministrativa, ma è stato comunque importante per le deleghe che avevo (sociale e politiche abitative). Sia da un punto di vista personale che politico non è stata un’esperienza da buttare via, anzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

