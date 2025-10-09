Maifredi sentenzia | Giocatori come Yildiz non vanno limitati Davanti ci sono tanti attaccanti ma se li cambi sempre… Poi fa questo paragone su David

Maifredi sentenzia sulla Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex allenatore sul momento dei bianconeri e su David. Un’analisi senza filtri, dura e diretta, che boccia le scelte di Igor Tudor e il centravanti titolare della Juventus. L’ex allenatore bianconero Luigi Maifredi, intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione “Maracanà”, ha espresso un giudizio severissimo su Dusan Vlahovic e ha criticato la gestione del reparto offensivo. La sentenza sul bomber serbo è a dir poco clamorosa. Secondo Maifredi, la Juve dovrebbe cederlo. “Credo che vada venduto: non ha più l’anima, è stato ridotto a un giocatore di secondo piano”, ha affermato, descrivendo un giocatore involuto e privo della giusta carica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

