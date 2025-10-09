Mahdi il marionettista di Gaza che sfida il genocidio | I veri burattini sono i politici occidentali

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gaza, tra macerie e sfollamenti, Mahdi Attia Karira costruisce marionette con materiali di fortuna per donare ai bambini un frammento di normalità. La sua arte diventa resistenza e speranza in mezzo alla guerra e al silenzio della comunità internazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mahdi - marionettista

mahdi marionettista gaza sfidaMahdi, il marionettista di Gaza che sfida il genocidio - A Gaza, tra macerie e sfollamenti, Mahdi Attia Karira costruisce marionette con materiali di fortuna per donare ai bambini un frammento di normalità. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mahdi Marionettista Gaza Sfida