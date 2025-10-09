Magnani | Reggiana scelta di vita l’obiettivo è la salvezza Il Palermo è la big della B vederlo promosso in A mi farebbe felice
Magnani, difensore centrale della Reggiana, si racconta: «Reggiana scelta di vita, l’obiettivo è la salvezza. Il Palermo è la big della B» Giangiacomo Magnani, difensore centrale è tornato alla Reggiana, lasciando il Palermo per motivi personali. Un ritorno al campo, sabato scorso contro il Cesena, nel giorno del suo 30° compleanno, che ha avuto il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Palermo, Magnani vicino alla Reggiana: il difensore andrà via in prestito
Colpaccio Reggiana: Magnani in granata. A lasciargli il posto potrebbe essere Meroni
#Reggiana, il vicepresidente Giuseppe Fico dopo la vittoria di #Cesena: «Grandissima partita. Magnani e Girma sono giocatori fondamentali. L’obiettivo resta la salvezza» https://tuttoreggiana.com/news/78015532550/giuseppe-fico-grandissima-partita-magna - X Vai su X
#Magnani, ritorno da leader: «Felice per il rientro. La Reggiana è giovane ma ha ampi margini di miglioramento» - facebook.com Vai su Facebook
Reggiana, colpo in difesa: ecco il centrale Magnani dal Palermo. Arriva in prestito - Si attendeva ormai solo l’ufficialità del passaggio di Giangiacomo Magnani dal Palermo alla Reggiana ed nella giornata di oggi è arrivata. Riporta m.tuttomercatoweb.com
Reggiana, emergenza difensiva per Dionigi: solo 3 centrali a disposizione. In attesa di Magnani - In casa Reggiana scatta l’emergenza difensiva con il tecnico Davide Dionigi che avrà a disposizione appena tre centrali – Libutti, Papetti e Bonetti – per la sfida contro il SudTirol in trasferta ... Scrive m.tuttomercatoweb.com