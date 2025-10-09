Magnani | Reggiana scelta di vita l’obiettivo è la salvezza Il Palermo è la big della B vederlo promosso in A mi farebbe felice

Magnani, difensore centrale della Reggiana, si racconta: «Reggiana scelta di vita, l’obiettivo è la salvezza. Il Palermo è la big della B» Giangiacomo Magnani, difensore centrale è tornato alla Reggiana, lasciando il Palermo per motivi personali. Un ritorno al campo, sabato scorso contro il Cesena, nel giorno del suo 30° compleanno, che ha avuto il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

magnani reggiana scelta di vita l8217obiettivo 232 la salvezza il palermo 232 la big della b vederlo promosso in a mi farebbe felice

Magnani: «Reggiana scelta di vita, l'obiettivo è la salvezza. Il Palermo è la big della B, vederlo promosso in A mi farebbe felice»

