Maglia Juventus il club bianconero è pronto a rilasciare un altro kit lifestyle retro! Loghi effetto optical e tutti i dettagli sulla data d’uscita – FOTO
Maglia Juventus, il club bianconero è pronto a rilasciare un altro kit: la FOTO pubblicata sui social. Non solo le divise da gioco. Per la stagione 202526, la Juventus e Adidas si preparano a lanciare una maglia speciale, un pezzo da collezione destinato a far impazzire i tifosi più nostalgici. Si tratta di una “lifestyle retro jersey”, una divisa non pensata per il campo, ma per il tempo libero, che unisce un design moderno a richiami iconici del passato. Secondo le prime indiscrezioni de La Maglia Bianconera, la maglia sarà parte della prestigiosa collezione Adidas Originals, quella con il classico logo a trifoglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Numero maglia David Juventus, ha scelto il 30! Per quale motivo? Svelato il perché di questa decisione
Juventus Women, ecco i numeri di maglia per la nuova stagione! Le indicazioni dall’amichevole contro lo Zurigo: confermata la 9 a Beccari e Carbonell…
Carbonell si presenta al top con la Juventus Women: «Sono a conoscenza dell’importanza del numero di maglia che era di Gama, ecco perché l’ho preso»
#Buffon: “Con la #Juventus ho vinto 13 Scudetti, non 11. Ci sono pure quelli vinti sul campo e revocati. Italia? Serve attaccamento alla maglia. Ottimo impatto di #Gattuso. Al 90% andremo allo spareggio. Le ultime partite del girone dovranno prepararci per arri - X Vai su X
Ivan Rakitic è stato realmente ad un passo dal vestire la maglia della Juventus “È vero che Cristiano Ronaldo nel 2019 mi chiamò per dirmi ‘vieni con noi alla Juve’. E vi dico la verità, mi sarebbe piaciuto giocare in Italia, è il rimpianto della mia carriera. Sare - facebook.com Vai su Facebook
L’in bocca al lupo della Juventus a Adzic per la gara di questa sera - Vasilije Adzic è uno dei giocatori della Juventus che questa sera sarà in campo con la sua nazionale. Secondo tuttojuve.com
Juventus, ennesimo attacco: “Operazione Alberto Costa incomprensibile” - Ceduto, però, pochi mesi dopo, nell’operazione che ha portato allo scambio con Joao Mario con il Porto. Segnala calciomercato.it