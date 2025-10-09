Maglia Juventus il club bianconero è pronto a rilasciare un altro kit lifestyle retro! Loghi effetto optical e tutti i dettagli sulla data d’uscita – FOTO

Maglia Juventus, il club bianconero è pronto a rilasciare un altro kit: la FOTO pubblicata sui social. Non solo le divise da gioco. Per la stagione 202526, la Juventus e Adidas si preparano a lanciare una maglia speciale, un pezzo da collezione destinato a far impazzire i tifosi più nostalgici. Si tratta di una “lifestyle retro jersey”, una divisa non pensata per il campo, ma per il tempo libero, che unisce un design moderno a richiami iconici del passato. Secondo le prime indiscrezioni de La Maglia Bianconera, la maglia sarà parte della prestigiosa collezione Adidas Originals, quella con il classico logo a trifoglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

