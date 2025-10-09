Maglia Juventus il club bianconero è pronto a rilasciare un altro kit lifestyle retro! Loghi effetto optical e tutti i dettagli sulla data d’uscita – FOTO

Juventusnews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maglia Juventus, il club bianconero è pronto a rilasciare un altro kit: la FOTO pubblicata sui social. Non solo le divise da gioco. Per la stagione 202526, la Juventus e Adidas si preparano a lanciare una maglia speciale, un pezzo da collezione destinato a far impazzire i tifosi più nostalgici. Si tratta di una “lifestyle retro jersey”, una divisa non pensata per il campo, ma per il tempo libero, che unisce un design moderno a richiami iconici del passato. Secondo le prime indiscrezioni de La Maglia Bianconera, la maglia sarà parte della prestigiosa collezione Adidas Originals, quella con il classico logo a trifoglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

maglia juventus il club bianconero 232 pronto a rilasciare un altro kit lifestyle retro loghi effetto optical e tutti i dettagli sulla data d8217uscita 8211 foto

© Juventusnews24.com - Maglia Juventus, il club bianconero è pronto a rilasciare un altro kit lifestyle retro! Loghi, effetto optical e tutti i dettagli sulla data d’uscita – FOTO

In questa notizia si parla di: maglia - juventus

Numero maglia David Juventus, ha scelto il 30! Per quale motivo? Svelato il perché di questa decisione

Juventus Women, ecco i numeri di maglia per la nuova stagione! Le indicazioni dall’amichevole contro lo Zurigo: confermata la 9 a Beccari e Carbonell…

Carbonell si presenta al top con la Juventus Women: «Sono a conoscenza dell’importanza del numero di maglia che era di Gama, ecco perché l’ho preso»

maglia juventus club bianconeroL’in bocca al lupo della Juventus a Adzic per la gara di questa sera - Vasilije Adzic è uno dei giocatori della Juventus che questa sera sarà in campo con la sua nazionale. Secondo tuttojuve.com

maglia juventus club bianconeroJuventus, ennesimo attacco: “Operazione Alberto Costa incomprensibile” - Ceduto, però, pochi mesi dopo, nell’operazione che ha portato allo scambio con Joao Mario con il Porto. Segnala calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Maglia Juventus Club Bianconero