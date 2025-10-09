Madre uccide due figli neonato Era già successo una volta 3 anni fa

Tv2000.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Reggio Calabria, una giovane è accusata di avere ucciso i figli appena partoriti. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

madre uccide due figliNeonati uccisi e nascosti in un armadio: giovane madre arrestata a Reggio Calabria - Giovane madre arrestata a Reggio Calabria con l’accusa di aver ucciso i propri neonati e di averne nascosto i corpi in un armadio di casa. Segnala notizie.it

Shock a Reggio Calabria, giovane madre arrestata: avrebbe ucciso tre figli appena nati - La donna è accusata anche della soppressione di un terzo figlio partorito tre anni fa ... Riporta quicosenza.it

