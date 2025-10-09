Madre di due neonati morti arrestata a Pellaro vicino a Reggio Calabria li avrebbe soffocati dopo il parto

Arrestata a Pellaro, in provincia di Reggio Calabria, una madre con l'accusa di aver soffocato i due figli appena partoriti. Scoperta dai genitori. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

madre due neonati mortiNeonati trovati morti a Reggio Calabria, arrestata la giovane madre - La donna è accusata di aver soppresso anche un altro figlio (o figlia) appena nato nel 2022 ... Da quotidiano.net

madre due neonati mortiOrrore a Reggio Calabria, neonati trovati morti nell'armadio: arrestata la madre - Una giovane è stata arrestata con l'accusa di avere ucciso i suoi due bambini appena partoriti e occultato i loro corpi. Si legge su msn.com

