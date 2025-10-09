Madonna di Trevignano | Gisella in attesa del processo si improvvisa tiktoker spuntano profili fake

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa della richiesta di rinvio a giudizio della Procura la santona Gisella Cardia sbarca su TikTok a caccia di giovani fedeli. Le dirette continuano il 3 di ogni mese. Sui social spuntano profili fake. 🔗 Leggi su Fanpage.it

