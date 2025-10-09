Maddaloni rubati due mezzi del servizio di raccolta differenziata | avviate indagini

Nel giro di poche settimane, due veicoli appartenenti al servizio di igiene urbana sono stati rubati dal deposito della Velia Ambiente, la ditta incaricata della raccolta dei rifiuti nel comune di Maddaloni. Maddaloni, rubati due mezzi del servizio di raccolta rifiuti: avviate indagini Come spiega Casertanews, i ladri hanno preso di mira due mezzi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Maddaloni, rubati due mezzi del servizio di raccolta differenziata: avviate indagini

In questa notizia si parla di: maddaloni - rubati

Evade due volte i domiciliari in poche ore: nei guai 52enne di Maddaloni - facebook.com Vai su Facebook

Rubati due mezzi per la raccolta differenziata. Deposito della ditta nel mirino dei malviventi - MADDALONI – Due mezzi del servizio di igiene urbana sono stati oggetto di furto nel giro di poche settimane presso il deposito della Velia Ambiente, la società che gestisce il servizio di raccolta dei ... Segnala casertace.net

Passaporti falsi e mezzi agricoli rubati: la frontiera che scotta - La Polizia di Frontiera di Brindisi ha concluso, nei giorni scorsi, due distinte e significative operazioni nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina e ai reati contro il ... rainews.it scrive