Madagascar ancora disordini nella capitale Antanarivo

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 9 ott. (askanews) - Almeno mille manifestanti hanno marciato nella capitale del Madagascar, Antanarivo, con l'ultima ondata di dimostrazioni antigovernative che si verifica nonostante il presidente Andry Rajoelina abbia promesso di dimettersi se la città continuerà a essere afflitta da interruzioni di corrente elettrica entro un anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

madagascar ancora disordini nella capitale antanarivo

© Quotidiano.net - Madagascar, ancora disordini nella capitale Antanarivo

In questa notizia si parla di: madagascar - disordini

madagascar disordini capitale antanarivoMadagascar, ancora disordini nella capitale Antanarivo - (askanews) – Almeno mille manifestanti hanno marciato nella capitale del Madagascar, Antanarivo, con l’ultima ondata di dimostrazioni antigovernative che si verifica nonostante il presi ... Si legge su askanews.it

madagascar disordini capitale antanarivoMadagascar, dopo anni di blackout, acqua razionata e ingiustizia sociale le proteste dei giovani esplodono anche qui - Storia di un paese intrappolato tra eredità coloniale e fallimento delle élite politiche ... Secondo wired.it

Cerca Video su questo argomento: Madagascar Disordini Capitale Antanarivo