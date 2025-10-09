Madagascar ancora disordini nella capitale Antanarivo
Milano, 9 ott. (askanews) - Almeno mille manifestanti hanno marciato nella capitale del Madagascar, Antanarivo, con l'ultima ondata di dimostrazioni antigovernative che si verifica nonostante il presidente Andry Rajoelina abbia promesso di dimettersi se la città continuerà a essere afflitta da interruzioni di corrente elettrica entro un anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Proteste in #Madagascar, 22 morti Da giorni il Madagascar è scosso da gravi disordini: almeno 22 morti e oltre 100 feriti. Ieri, il presidente #Rajoelina ha sciolto il governo. Secondo l'ONU, le vittime includono manifestanti, civili colpiti dalla repressione e perso
Madagascar, dopo anni di blackout, acqua razionata e ingiustizia sociale le proteste dei giovani esplodono anche qui - Storia di un paese intrappolato tra eredità coloniale e fallimento delle élite politiche