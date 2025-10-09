Macron verso il nuovo premier | 48 ore per chiudere lo stallo
Sébastien Lecornu chiude il mandato di transizione con un messaggio netto: la ricomposizione politica è possibile e l’Eliseo indicherà un nuovo premier entro 48 ore. La sua rapida uscita di scena non spegne il cantiere del compromesso su bilancio, pensioni e calendario istituzionale, mentre Parigi misura i rischi di instabilità e la necessità di un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Il 70% dei francesi vuole le dimissioni di Macron. Bayrou verso la sfiducia
Caos politico in Francia, Bayrou verso la sfiducia: Macron ha ordinato alla coalizione di governo di lavorare con i Socialisti
Verso l’8 settembre, Francia nel caos istituzionale. Bayrou (e Macron) ha i giorni contati
.@paolomieli: "Profonda crisi in Europa sia per i Conservatori britannici che vanno ormai verso l'estinzione, e per il tentativo comico di Macron di trovare un nuovo premier per la Francia" - X Vai su X
Francia verso il voto anticipato (forse a novembre). Macron isolato, messaggio ai prefetti: preparatevi - facebook.com Vai su Facebook
FALLISCE IL PIANO IN EXTREMIS, MACRON CERCA L’ENNESIMO PREMIER - Considero che la mia missione sia finita” ed Emmanuel Macron nominerà un nuovo primo ministro nelle “prossime 48 ore ”. Secondo opinione.it
Crisi Francia: Macron non molla/ 48 ore per trovare il Premier: tutti i nomi - Macron non si dimette, cerca un nuovo premier in 48 ore per una maggioranza e approvare la legge di bilancio. Da ilsussidiario.net