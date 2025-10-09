Macron tace e Lecornu è l’ultimo a sapere Il disastro francese fa gongolare l’Italia
La paralisi del sistema presidenziale francese è evidente
Salvini contro Macron sull’Ucraina, maggioranza spaccata, Meloni tace: cosa sta succedendo
Salvini rincara la dose contro Macron. Dal “tram” al “permaloso” è stato un attimo, ma Giorgia tace e puó nascere il Terzo Polo
Ondata di solidarietà per Liliana #Segre dopo il “caso” #Albanese. La sinistra tace #genocidio #7ottobre #iltempoquotidiano - facebook.com Vai su Facebook
Lecornu è il nuovo premier in Francia: la nomina di Macron dopo la crisi di governo e le dimissioni di Bayrou - Il premier sfiduciato francese Francois Bayrou è arrivato all'Eliseo per presentare le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron.
Sébastien Lecornu è il nuovo primo ministro francese - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato come primo ministro Sébastien Lecornu, 39enne esponente del suo stesso partito, Renaissance.