Macron tace e Lecornu è l’ultimo a sapere Il disastro francese fa gongolare l’Italia

9 ott 2025

Lecornu &#232; il nuovo premier in Francia: la nomina di Macron dopo la crisi di governo e le dimissioni di Bayrou - Il premier sfiduciato francese Francois Bayrou è arrivato all'Eliseo per presentare le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron. Lo riporta ilmessaggero.it

Sébastien Lecornu &#232; il nuovo primo ministro francese - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato come primo ministro Sébastien Lecornu, 39enne esponente del suo stesso partito, Renaissance. Secondo ilpost.it

