"Sono un soldato. La mia missione è terminata. Non ci sarà uno scioglimento dell’Assemblea Nazionale" Tranquillissimo, fresco come una rosa nonostante due giornate convulse di negoziati, il premier dimissionario Sébastien Lecornu afferma davanti alle telecamere francesi che la maggioranza dell’ Assemblea Nazionale rifiuta la dissoluzione e che la formazione di un nuovo governo è prossima. "È un cammino difficile ma possibile. Ci sono diversi gruppi che sono pronti ad accordarsi su un bilancio comune. Il nuovo primo ministro – aggiunge – potrebbe essere nominato nelle prossime 48 ore". Sarà un uomo di sinistra? "Deciderà Macron ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Macron e la Francia in crisi. Lecornu lascia l’incarico: "Nuovo premier a breve"