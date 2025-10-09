Macron e la Francia in crisi Lecornu lascia l’incarico | Nuovo premier a breve
"Sono un soldato. La mia missione è terminata. Non ci sarà uno scioglimento dell’Assemblea Nazionale" Tranquillissimo, fresco come una rosa nonostante due giornate convulse di negoziati, il premier dimissionario Sébastien Lecornu afferma davanti alle telecamere francesi che la maggioranza dell’ Assemblea Nazionale rifiuta la dissoluzione e che la formazione di un nuovo governo è prossima. "È un cammino difficile ma possibile. Ci sono diversi gruppi che sono pronti ad accordarsi su un bilancio comune. Il nuovo primo ministro – aggiunge – potrebbe essere nominato nelle prossime 48 ore". Sarà un uomo di sinistra? "Deciderà Macron ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: macron - francia
Salvini consiglia a Macron di «attaccarsi al tram»: la Francia convoca l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro
Francia nel caos, il politologo Mény. “È una crisi di sistema, ma Macron non lascerà”
Francia nel caos, Macron e Governo: missione disperata. E torna lo spettro del voto
Francia: Macron "nominerà un nuovo primo ministro entro 48 ore" - X Vai su X
La crisi politica in Francia, il dimissionario Lecornu in tv dopo le consultazioni. 'La mia missione è finita, Macron nominerà un nuovo premier entro 48 ore' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Macron e la Francia in crisi. Lecornu lascia l’incarico: "Nuovo premier a breve" - Il primo ministro: "Cammino possibile, sarà nominato entro 48 ore". Segnala msn.com
Crisi di governo in Francia, Lecornu: "Ho provato di tutto, la mia missione è finita. Macron nominerà un primo ministro in 48 ore" - Il primo ministro dimissionario interviene dal vivo al telegiornale delle 20: "La maggioranza dell’Assemblea non vuole lo scioglimento". Secondo europa.today.it