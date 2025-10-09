Macron baratta le pensioni con un premier

Il primo ministro dimissionario, Sébastien Lecornu, si presenta in tv e annuncia che l’Eliseo nominerà un suo successore entro 48 ore. Intanto detta l’agenda per corteggiare i socialisti: meno paletti sul deficit e sospensione della contestata riforma Borne. 🔗 Leggi su Laverita.info

macron baratta pensioni premierMacron e la Francia in crisi. Lecornu lascia l’incarico: "Nuovo premier a breve" - Il primo ministro: "Cammino possibile, sarà nominato entro 48 ore". Da msn.com

macron baratta pensioni premierFrancia, dalla riforma delle pensioni ai conti la scelta di Macron di rinviare tutto - PARIGI Trovare un governo per la Francia che approvi la legge finanziaria entro la fine dell’anno costa circa undici miliardi di euro. ilmessaggero.it scrive

