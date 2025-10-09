Machiavelli-Capponi occupazione terminata | Ora confronto attivo con i professori

Si chiude l’ occupazione al liceo Machiavelli-Capponi di Firenze, che da alcuni giorni aveva coinvolto i due plessi Rinuccini e Frescobaldi. Gli studenti, dopo un lungo confronto interno e un incontro con docenti, genitori e dirigente scolastico, hanno deciso di mettere fine alla protesta, iniziata in solidarietà con la popolazione palestinese e con le navi della Freedom Flotilla dirette verso Gaza. La mobilitazione terminerà venerdì 10 ottobre alle 13.30 al Rinuccini e sabato 11 ottobre alle 18 al Frescobaldi, con un corteo cittadino che partirà proprio dalla scuola per riunire studenti, docenti e genitori "attivi nella lotta contro il genocidio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

