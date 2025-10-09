Ma quale trapper maledetto | Tony Effe è un neo papà tenerissimo Le foto del parto di Giulia De Lellis
La giornata di ieri ha segnato un momento storico nella vita di Tony Effe e Giulia De Lellis: è nata Priscilla, la loro prima figlia. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso i social network, dove la coppia ha condiviso una serie di immagini che hanno immediatamente conquistato il cuore di milioni di follower. “ La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego. “, ha scritto l’influencer 29enne in una didascalia carica di emozione, accompagnata da una foto del rapper con la neonata tra le braccia. Ma è stato Tony Effe, 34 anni, a sorprendere davvero tutti con una scelta coraggiosa e inaspettata per un personaggio pubblico del suo calibro. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: trapper - maledetto
Gli agenti della squadra Mobile di Milano hanno arrestato Michele Corvino, alias Daytona KK, per spaccio Il trapper 31enne è stato trovato in possesso di quasi 6 chili di droga - facebook.com Vai su Facebook
Tony Effe torna alla Olbia Arena: il trapper romano è atteso al Red Valley il 14 agosto - Forte del successo di “Icon”, l’album più venduto del 2024, e della sua prima partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con ... Segnala unionesarda.it
È nata Priscilla, la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis - I due hanno ufficializzato la loro storia d’amore nell’agosto del 2024, per poi annunciare di essere in attesa della loro prima ... sorrisi.com scrive