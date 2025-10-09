La giornata di ieri ha segnato un momento storico nella vita di Tony Effe e Giulia De Lellis: è nata Priscilla, la loro prima figlia. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso i social network, dove la coppia ha condiviso una serie di immagini che hanno immediatamente conquistato il cuore di milioni di follower. “ La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego. “, ha scritto l’influencer 29enne in una didascalia carica di emozione, accompagnata da una foto del rapper con la neonata tra le braccia. Ma è stato Tony Effe, 34 anni, a sorprendere davvero tutti con una scelta coraggiosa e inaspettata per un personaggio pubblico del suo calibro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ma quale trapper maledetto: Tony Effe è un (neo) papà tenerissimo. Le foto del parto di Giulia De Lellis