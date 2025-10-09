Ma come ti permetti? Francesca Albanese quelle parole che fanno infuriare i napoletani
Non si placano le polemiche attorno a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i diritti umani nei territori palestinesi. Dopo le critiche ricevute per aver definito la senatrice Liliana Segre “non lucida” sul tema dell’antisemitismo, Albanese è finita nuovamente nella bufera per una frase infelice che stavolta ha coinvolto i napoletani. Durante un evento pubblico, Albanese ha affermato: “Per Gaza sono scesi in strada di notte anche i milanesi, che in genere, a differenza dei napoletani, hanno ben presente che la mattina presto devono alzarsi per andare a lavorare”. Una battuta che ha suscitato immediatamente reazioni indignate, anche perché solo recentemente la relatrice aveva ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Assolutamente da non perdere il profilo di Francesca Albanese che Fabrizio Roncone ha scritto oggi sul Corriere della Sera (p. 9). Praticamente una master class che permette di capire benissimo che cosa sia oggi il Corsera, nonché un certo modo di fare gior - X Vai su X
Quel gran figaccione e genio contemporaneo di Gasparri continua a insultare Francesca Albanese e i manifestanti pro Palestina. Cito dalla pagina Instagram il_robespierre. “Alla semplice richiesta di chiarire la questione della presenza del Mossad (a Udine), - facebook.com Vai su Facebook
