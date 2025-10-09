Ma come ti permetti? Francesca Albanese quelle parole che fanno infuriare i napoletani

Non si placano le polemiche attorno a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i diritti umani nei territori palestinesi. Dopo le critiche ricevute per aver definito la senatrice Liliana Segre “non lucida” sul tema dell’antisemitismo, Albanese è finita nuovamente nella bufera per una frase infelice che stavolta ha coinvolto i napoletani. Durante un evento pubblico, Albanese ha affermato: “Per Gaza sono scesi in strada di notte anche i milanesi, che in genere, a differenza dei napoletani, hanno ben presente che la mattina presto devono alzarsi per andare a lavorare”. Una battuta che ha suscitato immediatamente reazioni indignate, anche perché solo recentemente la relatrice aveva ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

