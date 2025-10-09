Ma avete sentito la frecciatina di Selvaggia Lucarelli a Monica Setta? Come la prenderà?

Non ha deluso le aspettative Selvaggia Lucarelli, che anche questa volta ha saputo far parlare di sé con la sua consueta ironia tagliente. Al centro dell’attenzione c’è la nuova e irriverente produzione targata Prime Video, R.I.P. Roast in Peace, un format unico nel suo genere che combina comicità e satira in chiave “ funebre ”. Proprio durante la conferenza stampa del programma, la giornalista non ha perso occasione per lanciare un’ affilata stoccata verso una nota conduttrice Rai, nota per una presunta scarsa propensione all’ironia su se stessa: Monica Setta. Una battuta che ha fatto sorridere la platea, ma che promette di scatenare nuove tensioni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

