Ma avete sentito la frecciatina di Selvaggia Lucarelli a Monica Setta? Come la prenderà?

Donnapop.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ha deluso le aspettative Selvaggia Lucarelli, che anche questa volta ha saputo far parlare di sé con la sua consueta ironia tagliente. Al centro dell’attenzione c’è la nuova e irriverente produzione targata Prime Video, R.I.P. Roast in Peace, un format unico nel suo genere che combina comicità e satira in chiave “ funebre ”. Proprio durante la conferenza stampa del programma, la giornalista non ha perso occasione per lanciare un’ affilata stoccata verso una nota conduttrice Rai, nota per una presunta scarsa propensione all’ironia su se stessa: Monica Setta. Una battuta che ha fatto sorridere la platea, ma che promette di scatenare nuove tensioni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

ma avete sentito la frecciatina di selvaggia lucarelli a monica setta come la prender224

© Donnapop.it - Ma avete sentito la frecciatina di Selvaggia Lucarelli a Monica Setta? Come la prenderà?

In questa notizia si parla di: avete - sentito

Simeone-Zerbin al Pisa, annuncio del ds sull’affare: avete sentito?

Che squallore la frase dell’amica di Basciano! Avete sentito cosa ha detto?

Avete sentito cosa ha detto Paola Perego su Barbara D’Urso? Parole sorprendenti, poi l’attacco a Pier Silvio Berlusconi

avete sentito frecciatina selvaggiaMarcella Bella e i commenti sessisti, le scuse di Fabio Canino, la battuta fuoriluogo di Mariotto e la frecciatina di Selvaggia Lucarelli: «Giochi con le critiche, prendi male ... - Le critiche della giuria di Ballando con le Stelle l'hanno resa ancora più forte, tosta e indipendente. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Avete Sentito Frecciatina Selvaggia