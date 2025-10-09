Firenze, 9 ottobre 2025 – La Special Rapporteur Francesca Albanese, da non confondersi con lo Special One, sta collezionando cittadinanze onorarie. E più si esercita con la scenografia e la sceneggiatura - perfetta l’uscita di scena l’altra sera a InOnda; per lei «Segre» è come la formula «Evanesco» in Harry Potter - e più a sinistra non vedono l’ora di conferirle spazi e agibilità politica. Più lei li irride, come accaduto a Reggio Emilia al sindaco Marco Massari, e più la premiano. E’ appena accaduto a Bologna, nell’anniversario del 7 ottobre, dove il Consiglio comunale, con l’avallo del sindaco Matteo Lepore, le ha dato la cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ma Albanese non è una guida per autostoppisti