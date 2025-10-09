MO Un giorno che Israele aspettava da due anni
Tel Aviv, 9 ott. (askanews) - "Un giorno che Israele aspettava da due anni". Non ci sono parole migliori per descrivere l'emozione odierna. Gioia, eccitazione, lacrime: gli israeliani giunti in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv vogliono celebrare l'annuncio di un accordo di cessate il fuoco a Gaza, concordato tra Israele e Hamas, per liberare gli ostaggi ancora in vita. Voci che raccontano un forte desiderio di pace. Secondo Noam Ekhaus, ricercatrice in neuroscienze: "Non sorridevo così da un po' e non credo di essere l'unica. Cammino per strada e sento qualcosa di diverso, vedo qualcosa di diverso, e questa è la sensazione della speranza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: giorno - israele
Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati
trump-annuncia-l-accordo-di-gaza-grande-giorno-ostaggi-liberi-e-israele-ritira-i-soldati
Salvini riceve il premio Israele-Italia nel giorno dell’ennesima strage a Gaza. Le proteste di Pd, M5s e Avs: “Un’oscenità”
A #Gaza festa nelle strade. "Bene l'accordo" per il presidente dell'ANP #AbuMazen. "Grande giorno per Israele" commenta #Netanyahu. Il governo: "Cessate il fuoco solo dopo la ratifica dell'intesa". Al #Tg2Rai ore 13,00 #9ottobre - facebook.com Vai su Facebook
C’è l’accordo tra Hamas e Israele. Trump: «Un grande giorno per il mondo arabo musulmano e Israele» - X Vai su X
M.O., “Un giorno che Israele aspettava da due anni” - Gioia, eccitazione, lacrime: gli israeliani giunti in Piazza ... Lo riporta askanews.it
Mo: Marrocco (FdI), 'ricordare 7 ottobre dovere morale e impegno per pace' - “Onorare la memoria del 7 ottobre significa affermare che nessun popolo deve più conoscere quell'orrore. Da iltempo.it