mo un giorno che israele aspettava da due anni

Tel Aviv, 9 ott. (askanews) - "Un giorno che Israele aspettava da due anni". Non ci sono parole migliori per descrivere l'emozione odierna. Gioia, eccitazione, lacrime: gli israeliani giunti in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv vogliono celebrare l'annuncio di un accordo di cessate il fuoco a Gaza, concordato tra Israele e Hamas, per liberare gli ostaggi ancora in vita. Voci che raccontano un forte desiderio di pace. Secondo Noam Ekhaus, ricercatrice in neuroscienze: "Non sorridevo così da un po' e non credo di essere l'unica. Cammino per strada e sento qualcosa di diverso, vedo qualcosa di diverso, e questa è la sensazione della speranza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

