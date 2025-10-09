MO Merz | fiduciosi in una soluzione questa settimana
Berlino, 9 ott. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto incoraggiato dall'annuncio di un accordo tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco a Gaza e ha espresso fiducia in una soluzione questa settimana. "Stiamo ovviamente monitorando la situazione molto attentamente" e "siamo fiduciosi" che una soluzione possa essere trovata questa settimana, ha dichiarato Merz in una conferenza stampa a Berlino. "Le speranze riguardo a Israele e alla Striscia di Gaza sono tornate a crescere ieri sera. Tuttavia, la questione non è ancora del tutto risolta, motivo per cui stiamo ovviamente monitorando la situazione molto attentamente e siamo fiduciosi che si possa trovare una soluzione questa settimana". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: merz - fiduciosi
Germania in bilico: Unione supera AfD nei sondaggi, ma solo il 46% dei cittadini crede nella capacità del governo di rilanciare l’economia e il gradimento verso il cancelliere Merz è sotto lo zero. #PoliticaGermania #Sondaggi #Merz #CDU #AfD Foto: EPA-E - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Merz, 'piano per Gaza è incoraggiante, auspico soluzione questa settimana' - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha accolto con favore l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, ma ha avvertito che "non è ancora finalizzato". Riporta lanuovasardegna.it
Mo: Finlandia aderisce a dichiarazione soluzione dei due Stati - saudita di New York sulla risoluzione pacifica della questione palestinese e sull'attuazione di una soluzione a due Stati ... Scrive iltempo.it