MO Merz | fiduciosi in una soluzione questa settimana

Berlino, 9 ott. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto incoraggiato dall'annuncio di un accordo tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco a Gaza e ha espresso fiducia in una soluzione questa settimana. "Stiamo ovviamente monitorando la situazione molto attentamente" e "siamo fiduciosi" che una soluzione possa essere trovata questa settimana, ha dichiarato Merz in una conferenza stampa a Berlino. "Le speranze riguardo a Israele e alla Striscia di Gaza sono tornate a crescere ieri sera. Tuttavia, la questione non è ancora del tutto risolta, motivo per cui stiamo ovviamente monitorando la situazione molto attentamente e siamo fiduciosi che si possa trovare una soluzione questa settimana". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

