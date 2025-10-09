MO Meloni | pace si costruisce lavorando non sventolando bandiere

Roma, 9 ott. (askanews) – “Sono molto fiera del lavoro silenzioso ma costante dell’Italia, riconosciuto da tutti gli attori in campo, sempre per ricordare che la pace si costruisce lavorando e non limitandosi a sventolare bandiere”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in diretta al Gr1. “Il piano di pace – ha aggiunto – è molto complesso, noi stiamo parlando della prima fase del piano che prevede da una parte il rilascio degli ostaggi e dall’altra un ritiro graduale delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza. Il lavoro è molto lungo e dovrà coinvolgere anche noi e la comunità internazionale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it