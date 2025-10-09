MO irrompe a Camera intesa pace Dibattito invece che su Almasri su piano Trump

Roma, 9 ott. (askanews) – Irrompe nell’aula della Camera la prima intesa sul Piano di pace di Donald Trump. All’avvio di seduta che aveva all’ordine del giorno la discussione della Relazione della Giunta sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, la notizia di quanto deciso in Egitto, ha portato l’assemblea a dibattere su questo. Le opposizioni sono tornate a chiedere che la premier Giorgia Meloni venga a riferire in Aula. 🔗 Leggi su Ildenaro.it