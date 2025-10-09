MO irrompe a Camera intesa pace Dibattito invece che su Almasri su piano Trump
Roma, 9 ott. (askanews) – Irrompe nell’aula della Camera la prima intesa sul Piano di pace di Donald Trump. All’avvio di seduta che aveva all’ordine del giorno la discussione della Relazione della Giunta sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, la notizia di quanto deciso in Egitto, ha portato l’assemblea a dibattere su questo. Le opposizioni sono tornate a chiedere che la premier Giorgia Meloni venga a riferire in Aula. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: irrompe - camera
Liguria, edilizia residenziale pubblica: l’assessore Marco Scajola audito alla Camera L’assessore Marco Scajola, audito in Commissione Ambiente alla Camera, ha ribadito la posizione delle Regioni su edilizia residenziale pubblica: servono programmazio - facebook.com Vai su Facebook
Il centrodestra si prepara all'affondo finale oggi, giovedì 18 settembre, alla Camera @Montecitorio per portarsi a casa la riforma della giustizia con la separazione delle carriere. Giorgia Meloni vuole onorare l'impegno assunto con gli elettore di ''liberare la mag - X Vai su X