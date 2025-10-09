Il mondo della boxe e dello sport internazionale piange la perdita di una giovane promessa. Il diciassettenne figlio del celebre campione italo-canadese è stato trovato privo di vita in un appartamento in Messico. Il dramma si è consumato nella notte, gettando nello sconforto familiari, amici e gli appassionati che seguivano con attenzione l’ascesa del giovane atleta. Le autorità locali hanno avviato indagini per chiarire le circostanze della morte, con la pista principale che conduce al suicidio per impiccagione, anche se non sono state ancora escluse altre ipotesi. Leggi anche: “Pregate per lei”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Lutto shock, il figlio del campione muore a 17 anni: "Come il famoso papà"