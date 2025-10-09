Lutto shock il figlio del campione muore a 17 anni | Come il famoso papà

Tvzap.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo della boxe e dello sport internazionale piange la perdita di una giovane promessa. Il diciassettenne figlio del celebre campione italo-canadese è stato trovato privo di vita in un appartamento in Messico. Il dramma si è consumato nella notte, gettando nello sconforto familiari, amici e gli appassionati che seguivano con attenzione l’ascesa del giovane atleta. Le autorità locali hanno avviato indagini per chiarire le circostanze della morte, con la pista principale che conduce al suicidio per impiccagione, anche se non sono state ancora escluse altre ipotesi. Leggi anche: “Pregate per lei”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

lutto shock il figlio del campione muore a 17 anni come il famoso pap224

© Tvzap.it - Lutto shock, il figlio del campione muore a 17 anni: “Come il famoso papà”

In questa notizia si parla di: lutto - shock

Lutto devastante per William e Harry: tutta la famiglia reale sotto shock

Cinema in lutto, l’attore trovato senza vita in auto! Fan sotto shock

Gino Sorbillo, il lutto shock: tutta Napoli devastata dal dolore

lutto shock figlio campioneCalcio in lutto. “Si sono scontrati in campo”, il campione muore poco dopo. Shock totale - Il profumo dell’erba bagnata, il suono dei tacchetti che battono sull’asfalto prima di ... Lo riporta thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Lutto Shock Figlio Campione