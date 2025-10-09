Lutto shock il figlio del campione muore a 17 anni | Come il famoso papà
Il mondo della boxe e dello sport internazionale piange la perdita di una giovane promessa. Il diciassettenne figlio del celebre campione italo-canadese è stato trovato privo di vita in un appartamento in Messico. Il dramma si è consumato nella notte, gettando nello sconforto familiari, amici e gli appassionati che seguivano con attenzione l’ascesa del giovane atleta. Le autorità locali hanno avviato indagini per chiarire le circostanze della morte, con la pista principale che conduce al suicidio per impiccagione, anche se non sono state ancora escluse altre ipotesi. Leggi anche: “Pregate per lei”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: lutto - shock
Lutto devastante per William e Harry: tutta la famiglia reale sotto shock
Cinema in lutto, l’attore trovato senza vita in auto! Fan sotto shock
Gino Sorbillo, il lutto shock: tutta Napoli devastata dal dolore
Automobilista travolto dal nubifragio: una città sotto shock, proclamato il lutto cittadino https://ift.tt/ZloxqA5 https://ift.tt/1r80LwB - X Vai su X
Radio1 Rai. . A #Brivio #travolte e uccise 2 ragazze di 21 anni che stavano incamminandosi alla festa del paese; sotto shock una terza giovane, illesa. Arrestato il 31enne che avrebbe cercato di evitare un'auto prima di investirle. Dichiarati 2 giorni di lutto. Ind - facebook.com Vai su Facebook
Calcio in lutto. “Si sono scontrati in campo”, il campione muore poco dopo. Shock totale - Il profumo dell’erba bagnata, il suono dei tacchetti che battono sull’asfalto prima di ... Lo riporta thesocialpost.it