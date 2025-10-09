Lutto nello sport | a soli 17 anni muore il figlio del campione
Un’ondata di tristezza ha travolto il mondo della boxe: il giovane Arturo Gatti Jr., figlio dell’indimenticato campione italo-canadese, è stato trovato morto a soli 17 anni. La notizia ha sconvolto fan e appassionati, riaccendendo il dolore di una famiglia già segnata da una storia drammatica e misteriosa. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, il ragazzo sarebbe stato rinvenuto senza vita in un appartamento in Messico. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio per impiccagione, ma le indagini restano aperte. La vicenda, diffusa rapidamente sui social e ripresa dai media internazionali, ha lasciato attonito il mondo sportivo, che aveva seguito con interesse i primi passi del giovane nel pugilato dilettantistico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: lutto - sport
Arturo Gatti jr morto a 17 anni: per le autorità si tratterebbe di possibile suicidio - Il figlio d'arte, pugile pronto per passare "pro", è stato trovato senza vita in un appartamento a Mexico City, dove viveva con la madre: le autorità locali hanno aperto un’indagine per chiarire le ci ... Si legge su msn.com