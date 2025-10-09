Lutto nello spettacolo addio all’attore italiano | ha lavorato con i più grandi

Tvzap.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– C’è una scena che gli spettatori non dimenticano: uno sguardo ironico, profondo, capace di passare dal dramma alla leggerezza in un battito di ciglia. Quel volto, familiare eppure mai banale, apparteneva a uno degli interpreti più eleganti e versatili del nostro cinema. Un attore che ha attraversato sessant’anni di storia artistica italiana con discrezione, talento e una dedizione assoluta alla scena. . Si è spento la sera dell’ 8 ottobre, a Roma, all’ospedale San Filippo Neri, Paolo Bonacelli, uno dei protagonisti più intensi e raffinati del teatro, della televisione e del grande schermo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

lutto nello spettacolo addio all8217attore italiano ha lavorato con i pi249 grandi

© Tvzap.it - Lutto nello spettacolo, addio all’attore italiano: ha lavorato con i più grandi

In questa notizia si parla di: lutto - spettacolo

È Morto Pippo Baudo, aveva 89 anni: mondo dello spettacolo in lutto. Tanti i messaggi di cordoglio

Morto famoso durante la tournée: il lutto che ha colpito il mondo dello spettacolo

Enrico lucherini muore, lutto nel mondo dello spettacolo

lutto spettacolo addio all8217attoreLutto nel teatro, addio all’attore Federico Grassi: il cordoglio dello Stabile di Catania - Nella sua brillante carriera, Grassi aveva recitato ed era stato diretto da alcuni dei più grandi ... Come scrive itacanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Lutto Spettacolo Addio All8217attore