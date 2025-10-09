Lutto nello spettacolo addio all’attore italiano | ha lavorato con i più grandi

– C’è una scena che gli spettatori non dimenticano: uno sguardo ironico, profondo, capace di passare dal dramma alla leggerezza in un battito di ciglia. Quel volto, familiare eppure mai banale, apparteneva a uno degli interpreti più eleganti e versatili del nostro cinema. Un attore che ha attraversato sessant’anni di storia artistica italiana con discrezione, talento e una dedizione assoluta alla scena. . Si è spento la sera dell’ 8 ottobre, a Roma, all’ospedale San Filippo Neri, Paolo Bonacelli, uno dei protagonisti più intensi e raffinati del teatro, della televisione e del grande schermo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

