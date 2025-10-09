Lutto nell’editoria è morto a 69 anni lo scrittore Francesco Recami

Si è spento a 69 anni lo scrittore Francesco Recami. L’autore di racconti e romanzi gialli è morto a Firenze, sua città natale, dopo una lunga malattia. A darne notizia è stata la casa editrice Sellerio con la quale Recami aveva pubblicato numerosi libri, dal primo nel 2006 “L'errore di Platini”, all'ultimo, “Il mostro del Casoretto”. L’autore, noto creatore di universi letterari unici, di serie indimenticabili come quella delle "commedie nere" o della "casa di ringhiera", come si legge nel comunicato della casa editrice, “è stato uno scrittore di casa nel senso più profondo, nel rapporto strettissimo con Elvira Sellerio, proseguito e consolidato con Olivia e Antonio: un legame che nel tempo ha portato a una vera adesione al progetto editoriale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

