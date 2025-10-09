Lutto nel mondo dello sport morto lo storico coach statunitense | Profonda commozione

Ancora un lutto in casa Aquile (dopo quello relativo a Mario Brunetti). La società ferrarese di football americano, infatti, saluta “con profonda commozione coach Jerry Gordon – viene specificato in un comunicato -, che ha guidato la difesa estense nelle stagioni 2023 e 2024, contribuendo in modo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: lutto - mondo

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Lutto nel mondo del calcio, è scomparsa una bandiera della Fiorentina: aveva 64 anni

È Morto Pippo Baudo, aveva 89 anni: mondo dello spettacolo in lutto. Tanti i messaggi di cordoglio

Lutto nel mondo scolastico per la morte del prof. Giorgio Medici 85 anni, autentica colonna portante del liceo Fanti per circa una trentina d’anni. Medici è stato infatti storico docente di matematica della sezione A - facebook.com Vai su Facebook

Il mondo dello sci è in lutto. Ci ha lasciato a soli 25 anni Matteo Franzoso. L'azzurro - riporta la FISI - non ha superato le conseguenze del trauma cranico e del conseguente edema cerebrale, dopo la caduta avvenuta sabato in allenamento in Cile. Condoglian - X Vai su X

Lutto nel mondo del calcio dilettantistico: Riccardo si è spento a soli 32 anni - Lutto nel calcio veronese: è morto a 32 anni Riccardo Toro, centrocampista del Quaderni. Come scrive nordest24.it

Lutto nel mondo del calcio provinciale, Riccardo Toro è morto a soli 32 anni portato via da un male incurabile: "Un giocatore, ma soprattutto un amico vero" - Lutto nel mondo del calcio veronese: è scomparso, a soli 32 anni e portato via da una malattia fulminea, il 32enne Riccardo Toro. Si legge su ildolomiti.it